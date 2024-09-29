İmamoğlu'na yönelik 'ahmak davası'nın seyrini değiştirecek adım
Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Halil Güner, bir davada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak davası'nda yargılandığı maddelerden olan TCK’nin 125/3- a hükmünün iptali için AYM’ye iptal başvurusunda bulundu. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, maddenin AYM tarafından iptal edilmesi halinde İmamoğlu’na yönelik 'ahmak davası'nın düşme ihtimali bulunduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezası istenen 'ahmak davası' ile ilgili İstinaf Mahkemesi'nin kararı beklenirken, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından davanın seyrini değiştirebilecek bir adım atıldı.
Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Halil Güner, bir davada, ceza hukuku profesörü Prof. Dr. Adem Sözüer ve anayasa hukuku doçenti Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan ve İmamoğlu’nun avukatları tarafından 2 Eylül’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne sunulan bilimsel mütalaadaki görüşlerden faydalandı.
ANAYASAYA AYKIRI
Yargıç Güner, TCK’nin 125/5 maddesiye beraber İmamoğlu’nun söz konusu davada yargılandığı maddelerden olan TCK’nin 125/3- a hükmünün iptali için AYM’ye iptal başvurusunda bulundu. Söz konusu mütalaada, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu oluşturan TCK’nın 125/3-a ve 5 maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilerek hükmün iptali istemiyle dosyanın AYM’ye götürülmesi gerektiği savunulmuştu.
DAVA DÜŞEBİLİR
Güner’in, AYM’ye yaptığı iptal başvurusunun ardından gözler AYM’nin söz konusu başvuru hakkındaki kararına çevrildi.
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan itiraz başvurusu üzerine, maddenin AYM tarafından iptal edilmesi halinde İmamoğlu’na yönelik “ahmak davası”nın da düşme ihtimali bulunduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sözüer de “İmamoğlu davasına bakan İstinaf dairesi bilimsel görüşümüze katılır ve anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulursa konu AYM’ye gidecek. AYM konu hakkında 5 ay içinde karar vermezse mahkeme mevcut kanuna göre verecek” ifadelerini kullandı.
AHMAK DAVASI HAKKINDA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.
İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.
Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.