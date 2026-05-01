İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı: Adalet yerini bulacak, emek karşılığını alacak

1 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda 55 saniyelik bir video yer alırken şu ifadeler kullanıldı:

"Adalet yerini bulacak. Emek karşılığını alacak. Bu ülke, en çok çalışanların hakkını aldığı gün güzelleşecek. Yaşasın 1 Mayıs!"