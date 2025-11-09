İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: İhanetle suçlandı, idama mahkum edildi; yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" dedi. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken kullanılan "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.
