İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: İhanetle suçlandı, idama mahkum edildi; yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" dedi. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken kullanılan "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.

  • 09.11.2025 20:30
  • Giriş: 09.11.2025 20:30
  • Güncelleme: 09.11.2025 20:38
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. İmamoğlu, 10 Kasım mesajında, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" dedi.

İmamoğlu'nun resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.

İmamoğlu videoyu, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" notuyla paylaştı.

