İmamoğlu'ndan 2 köprü ve 9 otoyolun özelleştirileceği iddiasına tepki

ABD merkezli Bloomberg, AKP iktidarının, Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile en az dokuz otoyolu özelleştirmeyi düşündüğünü iddia etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, özelleştirme iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "“Faiz düşerse enflasyon da düşer” diyeceksiniz, Bu yanlış yola girme diyenlere “siz dış güçsünüz, milli değilsiniz” diye hakaret edeceksiniz, Ülkenin liyakatli iktisatçılarını “bunlar bilmez ben ekonomistim” diye mahkemelerde süründüreceksiniz, Hazine’ye ve Merkez Bankası’na KKM adı altında trilyonlarca lira zarar vereceksiniz, Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi devletin ve milletin varlığı olan İstanbul boğazındaki köprülerini ve 9 otoyolu satışa çıkaracaksınız."

Ekrem İmamoğlu, "Sizin sözde 'ekonomistliğinizin' sonucu; batmış bir ekonomi ve devletin malını haraç mezat satıp faturayı yıllarca milletin sırtına yüklemektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bloomberg'in haberine göre AKP iktidarı, İstanbul Boğazı üzerindeki iki köprüyü ve 9 otoyolu özelleştirmeyi planlıyor.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, Özelleştirme İdaresi’nin bu kapsamda yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiğini aktardı.

Söz konusu satışın Mehmet Şimşek'in 'projesi' olduğu haberde vurgulanırken görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşma sağlanmama ihitmalinin bulunduğu da kaydedildi.