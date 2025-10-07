İmamoğlu'ndan '200. gün' mesajı: "İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın"

Yaklaşık 7 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Aday Ofisi' isimli hesabından 200'üncü gün paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda "Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz" dendi.

İmamoğlu, iddianamenin de bir an önce hazırlanmasını ve yargılamanın tutuksuz yapılmasını talep etti.