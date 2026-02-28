İmamoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması: ''Millet vesayeti sandıkta bitirdi, yine bitirecek''

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat'ın yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimiz zamanında 28 Şubatçıları ilk seçimlerde nasıl uğurladıysa, bugünkü darbeci anlayışı da ilk seçimlerde evine gönderecek. Kendi iradesi üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmediğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 28 Şubat sürecinin yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında seçim sandığı vurgusu yapan İmamoğlu, "29 yıl önce bugün, milletin seçtiği siyasetçiler darbe tehdidi ile vesayet altına alınmak istendi. Bu darbeye girişenler siyasetçilerin de ötesinde milleti vesayet altına almaya kalktılar ve hatta bu vesayetin bin yıl süreceğini iddia ettiler. Ancak milletimiz bulduğu ilk fırsatta dayatılan vesayeti reddettiğini, seçilmiş siyasetçilerin önünü sandıkta açarak gösterdi" dedi.

"REHBER EDİNMİŞ HALDELER"

İmamoğlu'nun X hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki dün bu darbeye muhatap olanlar, milletin desteği ile göreve gelenler bugün 28 Şubat zihniyetini rehber edinmiş haldeler. Seçilmiş siyasetçileri yargı yoluyla saf dışı bırakmaya, milletin seçme hakknı elinden almaya çalışmaktalar.

Ne acıdır ki iktidar, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayını da bu kirli kutuplaşma siyasetine alet etmeye çalışıyor. Çok şükür milletimiz her şeyin farkında. Bu liyakatsizlerin; ülkedeki adaletsizliği, geçim derdini ve bozuk asayişi perdelemek için bir gölge oyunu sergilediğini herkes görüyor. Sanki Türkiye’de insanların dini inancıyla meselesi olan birileri varmış gibi kendi uydurdukları hayaletlerle kavga ediyorlar.

Ülkemizde insanların inançlarını dilediği gibi yaşamasının en büyük güvencesi CHP’dir. Cumhuriyetimizin temel prensibi laik devlet anlayışı 86 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Milletimiz zamanında 28 Şubatçıları ilk seçimlerde nasıl uğurladıysa, bugünkü darbeci anlayışı da ilk seçimlerde evine gönderecek. Kendi iradesi üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmediğini gösterecek. Ortak paydası milli irade olan bu aziz milletle el ele verip kazanacak; özgür, adil, müreffeh ve huzurlu günlere ulaşacağız."