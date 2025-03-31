İmamoğlu'ndan 31 Mart seçiminin yıldönümü mesajı: "Sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin yıl dönümünde açıklama yaptı ve "1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı" dedi. İmamoğlu açıklamasında, son süreçte yaşananları darbe olarak nitelendirdi ve "Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. "İstanbul Hukuksuzluğu" net olarak darbedir" dedi. İmamoğlu sözlerini "31 Mart’ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum" ifadesiyle bitirdi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı.

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"1 kişi" bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı.

Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. "İstanbul Hukuksuzluğu" net olarak darbedir.

“Yargı bağımsız” diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur.

Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim.

Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız. Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız.

Türkiye hiç de uzun olmayan bir vadede adil, müreffeh, öngörülebilir bir ülke olacak. 31 Mart’ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum."