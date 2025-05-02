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İmamoğlu'ndan 45 dakikalık "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" videosu

19 Mart'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreç ile sonrasında yaşananlara yer verilen 45 dakikalık video paylaşan Ekrem İmamoğlu, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

Güncel
  • 02.05.2025 20:50
  • Giriş: 02.05.2025 20:50
  • Güncelleme: 02.05.2025 20:57
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan 45 dakikalık "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" içerikli bir video paylaşımı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

İmamoğlu, 45 dakikalık videodan fragman yayımladı. Videoda İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreç ile sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Belgeselde avukatların, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra bazı gazeteciler de gözlemlerini aktarıyor.

Fragman şöyle:

45 dakikalık videonun linki: https://www.youtube.com/watch?v=_Rg_BDzzHbc

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