İmamoğlu'ndan 45 dakikalık "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" içerikli bir video paylaşımı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

İmamoğlu, 45 dakikalık videodan fragman yayımladı. Videoda İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreç ile sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Belgeselde avukatların, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra bazı gazeteciler de gözlemlerini aktarıyor.

Fragman şöyle:

19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?



Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları...



YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz;https://t.co/wFkbrq93Kx pic.twitter.com/zZU7pmyqIf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2025

45 dakikalık videonun linki: https://www.youtube.com/watch?v=_Rg_BDzzHbc