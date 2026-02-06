İmamoğlu'ndan 6 Şubat mesajı: "Unutmadık, unutmayacağız…"

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açan Maraş merkezli depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından, "Unutmadık, unutmayacağız…" mesajını paylaştı.

Paylaşımda, deprem zamanında İBB'nin yürüttüğü çalışmları içeren bir video da yer aldı.