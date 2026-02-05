İmamoğlu'ndan AB liderlerine açık mektup: İktidara geldiğimizde somut ilerlemeler sağlanacak

10,5 aydır Silivir Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) liderlerine açık mektup yazdı.

Türkiye ve AB Gümrük Birliği arasındaki anlaşmalarda modernizasyona ihtiyaç olduğu yönünde görüş belirten İmamoğlu, “Türk sanayisi ve iş dünyası, güncelliğini yitirmiş Gümrük Birliği Anlaşması’ndaki yapısal dengesizliklerden ve ayrımcı muameleden kaynaklanan ciddi zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, Gümrük Birliği’nin acilen reforma tabi tutulması ihtiyacı hakkındaki kaygılarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir muhalefet lideri olarak bu reformu ertelenemez bir zorunluluk olarak görüyorum” dedi.

İmamoğlu, AB liderlerine yolladığı mektubuna, “Silivri’deki cezaevi hücremden sizlere ulaşmak ve benim için yeniden gündeme gelen, giderek ciddi bir endişe kaynağı hâline dönüşen bir konudaki düşüncelerimi paylaşmak istedim” sözleriyle başladı. “AB’nin MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı), ardından Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları, Türkiye açısından giderek daha belirgin hâle gelen asimetrik sonuçlar doğurmaktadır,” diyen İmamoğlu, “Buna ek olarak; Komisyon’un ‘Made in Europe’ başlıklı girişimi, Türk ürünlerini dışlayabilecek bir sonuç doğurma ihtimaliyle, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilen bir alan hâline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Söz konusu eleştirilerin birçok açıdan haklı olduğunun altını çizen İmamoğlu, “AB kurumlarının Türkiye-AB ilişkilerine dair ardışık raporlarında vurguladığınız üzere; bu ticari düzenleme, acil bir şekilde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duymaktadır. Anlaşma, 30 yılı aşkın bir süre önce müzakere edilmiştir. O tarihten bu yana dünya değişmiş, ekonomiler dönüşmüştür. Buna karşın en önemli ticari düzenlememiz, hâlâ güncellenmemiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin nihai olarak AB’ye üyeliğinin faydalarına yürekten inandığına vurgu yapan İmamoğlu, “Bunun tarihsel öneme sahip bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bu süreç, Türkiye’nin demokratik eksikliklerini gidermesine yardımcı olacağı gibi, elde edilecek kazanımların kalıcı hâle gelmesini de sağlayacaktır. Büyük olasılıkla, bugün tanık olduğumuz derin demokratik gerileme, bu ilişki ‘siyasal nihai hedefi’ ile taçlandırılmış olsaydı, en azından bugünkü boyutlarına ulaşmayacaktı. Aynı zamanda bu hedef, AB açısından da önemlidir. Türkiye’nin nihai üyeliği, AB’nin giderek ağırlaşan jeopolitik ve ekonomik sınamalarla başa çıkma kapasitesini ciddi biçimde güçlendirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, mektubunu şöyle sonlandırdı: