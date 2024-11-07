İmamoğlu'ndan "ABB'ye kayyum" iddiasıyla ilgili açıklama: Mücadelenin en büyüğünü vereceğiz

"ABB'ye kayyum atanması için Saray'dan MİT'e talimat verildi" iddias sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İster benim yol arkadaşım Mansur Yavaş olsun, ister Ahmet Türk olsun mücadelenin en büyüğünü vereceğiz. Milletin iradesi ile seçilmiş kim var ise partisine bakmaksızın mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı söylentilere ilişkin yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'na talimat verildiğine ilişkin duyumlar aldığını kaydetti. Özel, "MİT'e verilmiş bir talimat 'Eşeleyin eşeleyin, bir şeyler bulun', işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım'. Buna kalkışmasınlar, her şeyden haberimiz var" ifadelerini kullandı.