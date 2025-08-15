İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: "Yargıya güven kalmamıştır, yeter artık"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yargı üzerinden AKP'yi eleştirdi.

Yargının siyasallaştığına vurgu yapan İmamoğlu, "Türk yargısına karşı sorumluluğunuz var. Yeter artık" dedi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadaleri kullandı.

"Adalet Bakanı’na sesleniyorum:

TUZ KOKTU!

Milletimize “yargı bağımsızdır” masalını anlatmayın. Yargının siyasete bağımlı hâle gelmesi, sadece adaleti değil, milletimizin ve devletimizin geleceğini de tehlikeye atıyor.

Ne yazık ki parasını verene taraf olan yargı, vicdanları yaralıyor, halkın adalet duygusunu incitiyor.

Bu sabah şafak vakti, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve İBB bürokratlarına yönelik operasyon, son dönemde yaşananlardan bağımsız değildir. Vicdanlı her yurttaşın kalbini sızlatan bu uygulamalar, hukuka ve adalete alenen meydan okumaktır. “İBB kumpas borsası” iddiaları ortadayken, intikam operasyonlarının sürdürülmesi tam bir hukuksuzluk örneğidir.

Yargı siyasallaşmıştır. Yargıya güven kalmamıştır. Bu güven kaybı, ülkemizin ekonomisini çökertiyor, milletimizin geleceğini çalıyor ve devleti zafiyete uğratıyor. Milletimize ve yüce Türk yargısına karşı sorumluluğunuz var.

YETER ARTIK!"