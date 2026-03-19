İmamoğlu'ndan 'adalet' vurgulu bayram mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, adalete vurgu yaparak "Bayramlar ancak adaletin olduğu, kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği bir memlekette gerçek bayram olur" dedi. İmamoğlu, "Bizim insanımız komşusunu gözetmeyi, ihtiyaç sahibini unutmamayı, kapısını ve kalbini açık tutmayı bilir. Bizim siyaset anlayışımız da tam olarak buradan beslenir: İnsanı merkeze alan, kimseyi geride bırakmayan, adalet ve vicdan üzerine kurulu bir Türkiye hayâli" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajı şöyle:

"Arefe günü… Bayramın eşiğinde duran, kalplerin yumuşadığı, insanların birbirini hatırladığı çok kıymetli bir vakittir. Dinimizde arefe; affın, bağışlanmanın, paylaşmanın kapılarının ardına kadar açıldığı bir gündür. Büyüklerimiz derdi ki “Arefe günü edilen dua geri çevrilmez, kırılan gönüller onarılır.” Çünkü bu gün, sadece bir takvim günü değil; vicdanın, merhametin ve kardeşliğin yeniden hatırlandığı bir gündür.

Bugün bizlere düşen görev de tam olarak budur. Birbirimizi kırmak yerine anlamak, ayrıştırmak yerine kucaklamak… Bu güzel ülkenin her insanının onurlu, adil ve huzurlu bir hayat yaşaması için çaba göstermek… Çünkü bayramlar ancak adaletin olduğu, kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği bir memlekette gerçek bayram olur.

Bizim insanımız komşusunu gözetmeyi, ihtiyaç sahibini unutmamayı, kapısını ve kalbini açık tutmayı bilir. Bizim siyaset anlayışımız da tam olarak buradan beslenir: İnsanı merkeze alan, kimseyi geride bırakmayan, adalet ve vicdan üzerine kurulu bir Türkiye hayâli.

Dilerim ki bu arife günü; ülkemizde kırgınlıkların yerini barışın, haksızlıkların yerini adaletin, umutsuzluğun yerini güçlü bir geleceğe dair inancın aldığı bir başlangıç olsun. Bayramın bereketi sadece sofralarımıza değil, ülkemizin yönetimine de sirayet etsin.

İnanıyorum ki bir gün yine bayram sabahlarında çocuklarımızın gözlerinin içinin gülerek uyanacağı, insanların korkmadan, endişe duymadan birbirine sarılacağı bir Türkiye’de buluşacağız. İşte o zaman bayramın gerçek sevincini hep birlikte yaşayacağız.

Tüm milletimizin ve İslâm âleminin arife gününü ve Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Dualarımızın kabul, kalplerimizin bir olduğu bir Türkiye dileğiyle… Bayramımız mübarek olsun."