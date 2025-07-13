İmamoğlu'ndan Adıyaman mitingine davet: "Son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek"
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları CHP'nin Adıyaman'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.
Kaynak: ANKA
CHP, bugün saat 16.00'da Adıyaman'da miting düzenleyecek.
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak, son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı Adıyaman’daki adalet ve hürriyet buluşmasına bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadesi kullanıldı.