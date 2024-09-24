İmamoğlu'ndan 'ahmak davası' açıklaması: Tam bir sefillik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de Kent Lokantası'nın açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularına yanıtlayan İmamoğlu, 'ahmak davası' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu, Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı, çıkarken de onları selamladım. Benim bildiğim bu kadar."

"Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar" diyen İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel toplantısına gitmek için ABD'ye hareket etti. Sizleri bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDICHP yöneticileri, İmamoğlu'na yönelik açılan dava ve son günlerde siyasi yasak cezasının İstinaf'ta onaylanacağı iddialarının üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı.



Beyaz Köşk'te gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.



Toplantıda İmamoğlu'nun avukatları da yer aldı.

'AHMAK DAVASI' HAKKINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.