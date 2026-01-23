İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki: Türkiye'nin vicdanı bunu kabul etmiyor, tek derdiniz milletin iradesini yok saymak

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel yurdumun güzel insanları çok yoruldu. Bir gün Kürtleri terörle yan yana anan sözler duyduk. Ertesi gün gelen tepkiler üzerine 'kardeşiz' dediler. Elbette kardeşiz; bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte ilelebet yaşatacağız. Ama o sözler ağızdan yeni çıkmışken Sn. Ahmet Özer’e verilen cezayı duyan Esenyurt öfkeli, İstanbul kırgın! Türkiye’nin vicdanı bunu kabul etmiyor. Tek derdiniz milletin iradesini yok saymak. Bu kararı verenler ve verdirenler; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Yargısı’na, Ay Yıldızlı bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize en büyük zararı siz veriyorsunuz. Kardeşlik; adaletle, eşitlikle, vicdanla, ahlakla kurulur. Bize yılgınlık yok. Söz veriyorum; eşit, adil ve müreffeh geleceği hep birlikte mücadele ile ve inançla kuracağız."