İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Ahmet Türk’ün yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP’liler tarafından karşılananİmamoğlu, daha sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türk’ün evini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın da eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Ahmet Türk’ün tarihi evini gezdi.