İmamoğlu'ndan AKP'nin reklam panoları hamlesine yanıt: "Kaybetme kampanyanız hayırlı olsun"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB'nin seçilmiş Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelindeki reklam panolarına iktidar tarafından asılan yeni afişlere ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, afişlerin gerçeği çarpıtan bir propaganda amacı taşıdığını belirterek, “Binlerce billboard’u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız” dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

"31 Mart 2019 gecesini hatırlarsınız. İstanbul’un her tarafında kazandık afişleri asıldı. Ama afişlerde kazanan değil, kaybedenler vardı.

O gün hakikati aşındırmanın bedelini daha büyük kaybederek ödediler. Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor.

Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboard’u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder.

Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor. Pazardan biliyor. Okulda aç kalan çocuğundan, umutsuz gencinden, yoklukla sınanan emeklisinden biliyor.

Şimdiden KAYBETME kampanyanız hayırlı olsun.

İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de. Millet kazanacak!"