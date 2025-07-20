İmamoğlu'ndan Altan Öymen mesajı: Her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

"Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi" diyen İmamoğlu, "12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş demokrasi savunuculara hep ilham oldu. 1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum" dedi.