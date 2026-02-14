İmamoğlu'ndan Askıda Fatura için 14 Şubat çağrısı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasına çağrı yaparak, "Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Askıda Fatura uygulaması için yurttaşlara çağrı yapan İmamoğlu, "Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım" dedi.

"SEVGİ GÜNÜ DİYELİM"

İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu yıl 14 Şubat’a Sevgililer Günü değil Sevgi Günü diyelim. Çünkü bu 14 Şubat bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. Ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Dayanışma sevgiyi büyütür, zorlukları aşmamızı kolaylaştırır.

Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım. Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım. Askıda sevgi var."