İmamoğlu'ndan Avcılar mitingine çağrı: "Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingleri her hafta sonu bir ilde her Çarşamba günü ise İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenmeye devam ediyor.

CHP'nin hafta içi düzenlediği mitinglerin bu haftaki durağı Avcılar olarak belirlendi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Avcılar Marmara Caddesi'nde düzenlenecek mitingin, saati 20.30 olarak duyurulmuştu.

Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız.



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum.



18 Haziran Çarşamba 20.30

Marmara Caddesi Avcılar pic.twitter.com/MsLfdr8UIL — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 17, 2025

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Avcılar'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum."