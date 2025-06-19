İmamoğlu'ndan avukatının tutuklanmasına ilk tepki: Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''nu, avukatı Mehmet Pehlivan''ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlanan mesajında İmamoğlu, "Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı. Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Resmimden korkuyorsunuz,

Sesimden korkuyorsunuz,

Sözümden korkuyorsunuz,

İsmimin anılmasından korkuyorsunuz…

Ama bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim.

Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz.

Girdiğiniz ve ülkeyi de içine soktuğunuz karanlık girdabın içinde debelendikçe, debeleniyorsunuz.

Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı.

Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz.

Sizden korkan sizin gibi olsun."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağırılmış ancak Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetmişti. Gözaltına alınıp Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Pehlivanoğlu tutuklanmıştı.