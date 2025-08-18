İmamoğlu'ndan Aydın mitingine çağrı: Son sözü millet söyler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesine tepkiler sürerken CHP, 47'nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini Aydın'da yapmaya karar verdi. Miting 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinge çağrı yaptı ve "Son sözü millet söyler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı mitinge davetinde şu ifadeleri kullandı:

"Son sözü millet söyler.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Aydınlı hemşehrilerimi davet ediyorum.

18 Ağustos Pazartesi 20.00

Aydın Atatürk Kent Meydanı"