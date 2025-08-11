İmamoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan barışına destek, Erdoğan hükümetine eleştiri

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına destek verdi. İmamoğlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bu cesur adımlarından dolayı kutluyorum" dedi. İmamoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan barışı, ancak kapsayıcı bir vizyonla, Türkiye ve bölgenin tamamı tarafından sahiplenilirse Güney Kafkasya’da istikrar ve refah güvence altına alınabilir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında hükümeti de şu sözlerle eleştirdi: "Bölgemizde 'oyun kurucu lider' olduğunu ileri süren ve iki komşu ülke arasında arabuluculuk için büyük çaba harcayan Erdoğan hükümeti ise bu kritik barış sürecinin aktörleri arasında yoktu. Karabağ savaşlarında Azerbaycan’ın yanında duran ve stratejik kazanımlarda payı olan Türkiye’nin masada yer almasını sağlayacak adımların henüz atılamamış olması, Türk diplomasisi açısından ciddi bir zafiyet" dedi.

Kendi resmi hesabı Türkiye'den erişime engellendiği için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını kullanan İmamoğlu açıklamada şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD Başkanı Donald Trump evsahipliğinde varılan barış anlaşması, binlerce cana mal olmuş ve yıllardır çözümsüz kalan bir ihtilafın yaralarını sarmak, bölgemizde iyi komşuluk ilişkilerini yeniden tesis etmek için tarihi bir fırsat. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bu cesur adımlarından dolayı kutluyorum.

"TÜRK DİPLOMASİSİ AÇISINDAN ZAFİYET"

Bölgemizde “oyun kurucu lider” olduğunu ileri süren ve iki komşu ülke arasında arabuluculuk için büyük çaba harcayan Erdoğan hükümeti ise bu kritik barış sürecinin aktörleri arasında yoktu. Karabağ savaşlarında Azerbaycan’ın yanında duran ve stratejik kazanımlarda payı olan Türkiye’nin masada yer almasını sağlayacak adımların henüz atılamamış olması, Türk diplomasisi açısından ciddi bir zafiyet.



Azerbaycan-Ermenistan barışı, ancak kapsayıcı bir vizyonla, Türkiye ve bölgenin tamamı tarafından sahiplenilirse Güney Kafkasya’da istikrar ve refah güvence altına alınabilir. Türkiye bundan sonraki adımlarında sürece mutlaka dahil olmalı; Ermenistan’la normalleşme ve kritik altyapı-ulaştırma projeleri de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bölgemizde sözü dinlenen bir ülke olmanın yolu demokratik meşruiyete ve güçlü kurumlara dayalı, akılcı ve ilkeli bir dış politikadan geçer."