İmamoğlu'ndan, babasını kaybeden Demirel'e taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'i ziyaret etti.

Güncel 28.06.2024 12:23 Giriş: 28.06.2024 12:23

Güncelleme: 28.06.2024 12:30 Kaynak: Haber Merkezi

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