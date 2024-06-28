İmamoğlu'ndan, babasını kaybeden Demirel'e taziye ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'i ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu.
İmamoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Volkan kardeşimizin acısını paylaşıyor ve kendisine sabır diliyorum. Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
71 yaşındaki Ali Hacı Demirel, Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.