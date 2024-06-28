Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan, babasını kaybeden Demirel'e taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'i ziyaret etti.

Güncel
  • 28.06.2024 12:23
  • Giriş: 28.06.2024 12:23
  • Güncelleme: 28.06.2024 12:30
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan, babasını kaybeden Demirel'e taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu. 

İmamoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Volkan kardeşimizin acısını paylaşıyor ve kendisine sabır diliyorum. Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. 

71 yaşındaki Ali Hacı Demirel, Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 

Teknik direktör Volkan Demirelin babası hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol