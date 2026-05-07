İmamoğlu'ndan Bağımsız Maden İş Sendikası'na mektup: Maden işçilerimizin direnişlerinde başarıya ulaşmalarından büyük bir mutluluk duydum

Bağımsız Maden İş Sendikası, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Doruk Madencilik işçilerinin kazanımı nedeniyle sendikaya gönderdiği mektubu paylaştı.

Sendika, İmamoğlu’na dayanışması ve ilgisi nedeniyle teşekkür ederek, "Haksız tutukluluğunun derhal son bulması gerektiğinin tekrar altını çiziyoruz" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Doruk maden işçilerinin onurlu ve haklı mücadelelerini, güçlü duruşlarını ilgiyle takip ettim. Maden işçilerimizin direnişlerinde başarıya ulaşarak haklarını almalarından büyük bir mutluluk duydum. Bağımsız Maden iş olarak bu süreçte işçinin yanında, emekten ve haktan yana duruşunuz sendikal mücadelenin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Her alanda eşitsizliğin toplumsal yapının temeline yayıldığı, gelir eşitsizliğinin rekor seviyelere ulaştığı, iktidarın tüm kaynaklarıyla sermayenin yanında durarak işçinin, emekçinin ezilmesine ortak olduğu bu düzende gerçek sendikacılığa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu uğurda verdiğiniz mücadele ve teşkil ettiğiniz örnek için yürekten teşekkür ediyorum.

Çalışmalarınızda başarılar diliyor; alın teri için direnen tüm emekçilere Silivri'den en Sıcak selamlarımı sunuyorum."