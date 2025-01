İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Boş işlerle uğraşmasın, soruma cevap versin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ilişkin de konuştu.

İmamoğlu şunlar kaydetti:

"Dün de söylemiştim. Yani dokunan yanar dönemi yaşatmaya devam ediyorlar. Tamamen hukuksuz, tamamen hukuku işletmeye ve gerçekten adaleti topluma yaşatmaya kararlı, bu süreci prensipli bir şekilde yerine getirmenin ötesinde ne yaptığını bilmeyen ve toplumun temel değerlerini zedeleyen, insanların adalete olan inancını zedeleyen bir süreci İstanbul'da üzülerek söylüyorum ki yaşıyoruz.

"ONLARLA MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

Ve bugün utanç verici, basınları diyeceğim. Onların her gün çığırtkanlığını yapan ve bugün, gazetecilik mesleğine saldırıya dahi sesinin böyle tınısını bile çıkartamayan, o medya kuruluşlarında aynı mesele ile ilgili, aynı kişiyle ilgili röportaj yayınlanıyor vesaire, Yeni Şafak'tır şudur budur her neyse. Ama bu, Türkiye'nin, basın tarihine de kara leke olarak geçecek olan bu basın kuruluşları benimle ilgili her gün yalan ifadeler ve uydurma haberlerle dolu dolu 5,5 seneleri geçti.

Biz bu kumpas düzeni içerisinde bulunan bir bilirkişiyi deşifre ettikten sonra onların kilit taşını yerinden çektik ve duvar yıkıldı duvarın altında kaldılar. Kendilerini toparlama süreci içerisinde de her yere saldırıyorlar. Büyük kaygı ve telaş içindeler. Bu telaşla baskı yapıyorlar. Bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar demokrasi kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek.

"POLEMİK VE HAKARETLE UĞRAŞIYOR"

Bana soruşturma açılıyor ama bilirkişiye soruşturma yok, evrakta sahtecilik yapıyor. Arkamızda milletin gücünü hissediyoruz. Bu kurmak istedikleri hukuksuz düzen ülkenin üzerinden kaybolup gidecek.

Sayın Bakan tam da beklediğim gibi konuştu. Ben de şimdi ona soruyorum; 'sayın Bakan İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu?' Ona cevap versin. Umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının tazyikiyle bu süreç sona erer ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşur.

Bakan'a sordum 'İstanbul'da sözü geçer mi geçmez mi?' Ona cevap versin, Bana hakaret etmeyi bıraksın. Bak hala cevap veremiyor, polemik ve hakaretle uğraşıyor."