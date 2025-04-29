İmamoğlu'ndan Başakşehir mitingi çağrısı: İhanet projesine karşı çıkmaya davet ediyorum

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak miting için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz."

Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum. İstanbul Senin! İstanbul’un Muhafızlarıyız!" ifadelerini kullandı.