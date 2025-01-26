İmamoğlu'ndan basın toplantısı: "Çarpıcı bilgiler paylaşacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

İmamoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısı İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı'nın "yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, tutuklanmıştı.

Akpolat ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.