Güncel
  • 12.08.2025 21:31
  • Giriş: 12.08.2025 21:31
  • Güncelleme: 12.08.2025 21:32
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan Bayrampaşa mitingine çağrı: Asla vazgeçmeyeceğiz, ülkenin dört bir yanında adalet mücadelesi vereceğiz
FOTOĞRAF: ANKA

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Bayrampaşa'da düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Bayrampaşa Yahya Kemal Parkı önünde miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, mitinge ilişkin "Asla vazgeçmeyeceğiz, ülkenin dört bir yanında adalet mücadelesi vereceğiz" mesajını paylaştı.

