İmamoğlu'ndan Bayrampaşa mitingine çağrı: Asla vazgeçmeyeceğiz, ülkenin dört bir yanında adalet mücadelesi vereceğiz
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Bayrampaşa'da düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.
Kaynak: ANKA
CHP, yarın saat 20.30'da Bayrampaşa Yahya Kemal Parkı önünde miting düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, mitinge ilişkin "Asla vazgeçmeyeceğiz, ülkenin dört bir yanında adalet mücadelesi vereceğiz" mesajını paylaştı.