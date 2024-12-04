İmamoğlu'ndan belediye başkanlarına: Partizanlığı söküp atacaksınız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı’nda iktidarın kapatma tehdidi altındaki kreşlerle ilgili konuştu.

İnşaatı devam eden 30'un üzerinde kreş olduğunu belirten İmamoğlu, "Biz büyük bir ihtiyaca hizmet ediyoruz. Buradan siyasi bir şey çıkarmak hastalıklı bir kafa" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti: "Onların koltuklarıyla vedalaşmasını biz sağlayacağız."

"PARTİZANLIĞI SÖKÜP ATACAKSINIZ"

Kreşlerdeki tüm süreçlerin şeffaflıkla yürütüldüğünü kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da büyük bir kreş eksikliği olduğunu söyledi.

Konuşmasında belediye başkanlarına da seslenen İmamoğlu, 'hizmet' vurgusu yaparak, "Partizanlığı söküp atacaksınız. Partizanlık zehirdir" ifadelerini kullandı.