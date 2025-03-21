İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına mesaj: "Kul hakkı yiyenlerle mücadelem devam edecek"

Gözaltına alınmasının üçüncü gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına yönelik mesaj yayımladı. Avukatları aracılığıyla yazılı mesajını ileten İmamoğlu, "Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" dedi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir.

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.

Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."