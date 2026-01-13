İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a çağrı: Talan edilmesin diye bu şehrin muhafızı olmaya devam edeceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, paylaşımına "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek. Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek" notunu düştü.

İmamoğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzelsin Beşiktaş. Sanki ailece evimizin balkonunda toplanmışız, İstanbul'u seyrediyoruz. Bu şehir ihanete uğramasın diye, bu şehre kötülükler yapılmasın diye, Boğaz'ın kıyısına imar verilmesin diye, kanal ismi üzerinden şehir talan edilmesin diye biz, yarın şehrin muhafızı olmaya devam edeceğiz."

Miting 14 Ocak Çarşamba saat 19.30'da Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirilecek.