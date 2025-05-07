İmamoğlu'ndan Beyazıt çağrısı: Diplomanı al da gel
Ekrem İmamoğlu, kendi diplomasını paylaşarak bu akşam yapılacak Beyazıt mitingine çağrı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beyazıt'ta yapılacak mitinge çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabından kendi diplomasını paylaşan İmamoğlu, "Diplomanı al da gel" notuyla çağrı yaptı.
Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2025
Diplomanı al da gel. 😊 pic.twitter.com/v7x2BJsxYN
"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam eden CHP, bugün saat 20.30'da Beyazıt Meydanın'da miting düzenleneceğini duyurmuştu.