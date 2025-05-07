İmamoğlu'ndan Beyazıt çağrısı: Diplomanı al da gel

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beyazıt'ta yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından kendi diplomasını paylaşan İmamoğlu, "Diplomanı al da gel" notuyla çağrı yaptı.

Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.



Diplomanı al da gel. 😊 pic.twitter.com/v7x2BJsxYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2025

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam eden CHP, bugün saat 20.30'da Beyazıt Meydanın'da miting düzenleneceğini duyurmuştu.