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İmamoğlu'ndan Beyazıt çağrısı: Diplomanı al da gel

Ekrem İmamoğlu, kendi diplomasını paylaşarak bu akşam yapılacak Beyazıt mitingine çağrı yaptı.

Güncel
  • 07.05.2025 15:38
  • Giriş: 07.05.2025 15:38
  • Güncelleme: 07.05.2025 15:45
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Beyazıt çağrısı: Diplomanı al da gel

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beyazıt'ta yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından kendi diplomasını paylaşan İmamoğlu, "Diplomanı al da gel" notuyla çağrı yaptı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam eden CHP, bugün saat 20.30'da Beyazıt Meydanın'da miting düzenleneceğini duyurmuştu.

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