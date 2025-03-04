İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: "Böyle adalet olmaz"

Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 mahalle muhtarıyla iftarda bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, “Ben, kafayı sinip, köşede olan biteni uzaktan izleyen, hayatım boyunca olmadım” diyen İmamoğlu, “53 yaşındayım. Birine haksızlık, hukuksuzluk yapılsın; kapısına koşar giderim. Partisine bakmam. Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir” ifadelerini kullandı.



İlçe ve İBB başkanlıklarında mevkidaşlarının hepsinden daha fazla iş ürettiği iddiasını ortaya koyan İmamoğlu, “Bundan daha fazla törene, açılış var mıdır? Benim açılışıma vali gelemez. Öyle değil mi? Vali, kimin valisi? Devletin değil mi? Kaymakam gelemez. Hiç gelmedi. Niye gelemez? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Kim, kime talimat verdi? Bu anlayışın bir an önce bu memleketin başından ve ruhundan defolup gitmesi lazım arkadaşlar” diye konuştu.