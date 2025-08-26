İmamoğlu'ndan Beyoğlu mitingine çağrı: "Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar"

CHP, yarın saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi önü Şişhane Meydanında miting düzenleyecek.

Mitinge ilişkin Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin. Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.