CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Beyoğlu'nda düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

Güncel
  • 26.08.2025 19:27
  • Giriş: 26.08.2025 19:27
  • Güncelleme: 26.08.2025 19:31
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan Beyoğlu mitingine çağrı: "Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar"

CHP, yarın saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi önü Şişhane Meydanında miting düzenleyecek.

Mitinge ilişkin Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin. Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

