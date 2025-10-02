Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan Bolu mitingi çağrısı: "Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak"

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bolu'da yapacağı miting için yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak" dedi.

  • 02.10.2025 18:17
  • Giriş: 02.10.2025 18:17
  • Güncelleme: 02.10.2025 18:24
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir sonraki adresi Bolu için yurttaşlara çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak. Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum"

