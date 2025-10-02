İmamoğlu'ndan Bolu mitingi çağrısı: "Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir sonraki adresi Bolu için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak.



Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.



3 Ekim Cuma 18.00

Bolu Valilik Önü pic.twitter.com/h0BZu3rVF4 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 2, 2025

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak. Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum"