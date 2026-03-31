İmamoğlu'ndan Bozbey açıklaması: İktidar kaybettiği yönetimleri yargı hileleri üzerinden geri almayı marifet zannediyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti, iktidar kaybettiği yönetimleri yargı hileleri üzerinden geri almayı marifet zannetmeye devam ediyor" dedi.

İmamoğlu, X platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in gözaltına alındığı haberini üzüntüyle öğrendim. Vicdanlarımızı yaralayan bu haberlere öfkelenmemek mümkün değil.

İktidar medyasının uzun süredir devam ettirdiği ve belli ki yargıya yuvalanan yapının da farklı kanallardan yaptığı transfer baskısı sonuç vermeyince, bir de Mustafa Başkan Silivri’de yol arkadaşlarına destek vermeye gelince harekete geçilmiş gibi görünüyor.

31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti, iktidar kaybettiği yönetimleri yargı hileleri üzerinden geri almayı marifet zannetmeye devam ediyor. İradesi hiçe sayılan milletimiz ilk genel seçimde gerekeni yapacak ve bu hukuksuz süreçleri yürütenler de yaptıklarının hesabını sandıkta verecek.

Milletin yolundan gittiği için bedel ödeyen tüm arkadaşlarımız da hizmet vermeye en güzel şekilde, gururla devam edecek!"