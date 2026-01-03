İmamoğlu'ndan çağrı: "Geleceğimiz için seçim zamanıdır"

CHP'nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "seçim" çağrısında bulundu.

İktidarın yönetemediğini ve çaresiz olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için SEÇİM zamanıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

İktidarın yönetemediğini, çaresizliğini görmek, milletini aldatan, oyalayan vasat gündemlerini aşmak, ucube rejimin korku salan, hukuksuz, aciz ihtimallerini aşmak, nelerin mümkün olduğunu, kabiliyetlerimizi hatrılamak, geleceği, olması gereken hedeflerimizi yakalamak, milletimizle paylaşmak, hızlıca yola çıkmak şarttır.

Huzurlu, bereketli, adil bir Türkiye’yi var etmek, üreten, eşit paylaşan, zenginleşen bir millet olmaktır rotamız. 86 milyon yurttaşımızın eşitliği, ruh ve beden gibi ilhamını bu topraklardan alan, tek vücut, aziz milletimizle güçlü bir gelecek mümkündür.

Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz.

Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için SEÇİM zamanıdır.

Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına!