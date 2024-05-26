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İmamoğlu'ndan çağrı: Petshoptan almayın, barınağımızdan sahiplenin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, köpek sahiplenilmesini teşvik amacıyla bir mesaj yayımladı ve "Petshoplardan satın almayın, barınağımızdan sahiplenin" dedi.

Güncel
  • 26.05.2024 00:18
  • Giriş: 26.05.2024 00:18
  • Güncelleme: 26.05.2024 00:23
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan çağrı: Petshoptan almayın, barınağımızdan sahiplenin
FOTOĞRAF: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, köpek sahiplenilmesini teşvik amacıyla bir mesaj yayımladı yaptı. İmamoğlu, "Petshoplardan satın almayın, barınağımızdan sahiplenin" dedi. 

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Petshoplardan satın almayın, barınağımızdan sahiplenin. 

Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırmasını yapıp sahiplendiriyoruz. Semtpati uygulamasıyla bilgi alabilir gönüllülerimizin desteğiyle sahiplenebilirsiniz. @semtpati @gonulluist"

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