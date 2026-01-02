İmamoğlu'ndan Çankırı mitigine çağrı: "Kalbim, ruhum sizlerle"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yarın gerçekleştirilecek Çankırı mitingi için çağrıda bulundu.

CHP'nin 78'incisi düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın Çankırı'da gerçekleştirilecek. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir video paylaşarak miting için çağrı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında “Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor. Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle” ifadelerini kullandı.