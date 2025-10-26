Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan "casusluk" soruşturmasına tepki: Bu kumpaslar aşılacak, Türkiye pırıl pırıl olacak

İmamoğlu hakkında "casusluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi, "Bin tane iftira uydursanız da bin tane tezgâh kursanız da bu millet dimdik ayaktadır. Bu kumpaslar aşılacak, Türkiye pırıl pırıl olacak" dedi.

Güncel
  • 26.10.2025 21:38
  • Giriş: 26.10.2025 21:38
  • Güncelleme: 26.10.2025 21:44
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan "casusluk" soruşturmasına tepki: Bu kumpaslar aşılacak, Türkiye pırıl pırıl olacak
FOTOĞRAF: depophotos

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlattığı soruşturma sürerken İmamoğlu, sosyal medyadan ve "kumpaslar aşılacak" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan ve video paylaşan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bin tane iftira uydursanız da bin tane tezgâh kursanız da bu millet dimdik ayaktadır. Bu kumpaslar aşılacak, Türkiye pırıl pırıl olacak."

İmamoğlunun ifadesi yayımlandı: Romayı benim yaktığım daha gerçekçidir
Yanardağın ifadesi yayımlandı: Bütün hayatım ve mesleğim emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti
Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağın savcılık ifadesi tamamlandı
BirGün'e Abone Ol