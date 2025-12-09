İmamoğlu'ndan Çatalca mitingine çağrı: Durumu idare etmeye değil, bu bozuk düzene son vermeye geliyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Aralık Çarşamba günü Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.30’da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrıda bulundu.

Sosyal medyadan mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız" notuyla video paylaştı.

İmamoğlu'nun video mesajında Ahmet Kaya tarafından bestelenen "Öyle Bir Yerdeyim ki" şarkısının müziği yer aldı. Videoda İmamoğlu'nun "Kıymetli hemşerilerim nasılsınız? Güzel Çatalca'mızın güzel insanları... Gençler ben de sizi çok seviyorum. Esas bu şehrin, bu ülkenin, geleceğin umudu siz saygıdeğer gençlersiniz. Biz esas size çok güveniyoruz. Biz durumu idare etmeye gelmiyoruz. Biz bu bozuk düzene son vermeye geliyoruz" sözlerine yer verildi.