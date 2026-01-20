Giriş / Abone Ol
Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy mitingine çağrı yaptı.

  • 20.01.2026 23:00
  • Giriş: 20.01.2026 23:00
  • Güncelleme: 20.01.2026 23:04
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Çekmeköy mitingine çağrı
Fotoğraf: ANKA

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine videolu çağrı yaptı.

İmamoğlu yaptığı çağrıda "Yarın Çekmeköy’deki kalabalıktan tek ses yükselecek: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadelerini kullandı.

