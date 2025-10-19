İmamoğlu'ndan CHP İstanbul Kongresi'ne mesaj: Atatürk’ün emanetini iktidar yapacağız

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde bugün yapılıyor. Tek adayın mevcut İl Başkanı Özgür Çelik olduğu kongreye CHP’nin Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaj gönderdi.

Divan Başkanı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın okuduğu mesajında İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hasretle kucaklıyorum. Milletimizin büyük ve güçlü iradesini temsil eden seçilmiş belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, örgüt temsilcilerimiz ve onlarca çalışma arkadaşlarımızla birlikte neyle suçlandığımızı dahi bilmeden 200 günü aşkın süredir özgürlüğümüzden mahrumuz. Milletin iradesine baş kaldırmış, makam ve koltuk sevdalısı bir avuç insan, bizi suç örgütü gibi göstermeye çalışarak halkımızın iradesini gasbetmeye devam ediyor. Biz ise birleşip bütünleşerek, milletimizi arkamıza alarak bir avuç insan dışında herkesin kazandığı, herkesi mutlu eden büyük zaferlere koşmak için canla başla çalışıyoruz. Tam bir şeffaflık içinde gerçekleşen İstanbul İl Kongremizi ve partimizin kurultayını lekelemeye çalıştılar, başaramadılar. CHP’liler olarak birleştik, bütünleştik ve bu kötü akla gerekli dersi verdik. Siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak İstanbul İl Başkanlığımızın kayyuma teslim edilmesine izin vermedik. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıktık. Olağanüstü kongremizde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik başkanımı, yeni seçilen ilçe başkanlarımızı ve tüm yöneticileri tebrik ediyor, başarılar, kolaylıklar diliyorum.

“CHP, CUMHURİYETİN YAŞAYAN HAFIZASIDIR”

Bu onurlu mücadeleyi olağanüstü bir enerji ve özveriyle yürüten çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere emek veren tüm milletvekillerimize, örgüt yöneticilerimize, delegelerimize ve partililerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkmasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. CHP bunun için var. CHP, canımızdan aziz bildiğimiz baba ocağımızdır. Partimiz cumhuriyetin neferi, halkın hizmetkârıdır. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biridir. CHP, cumhuriyetin yaşayan hafızasıdır, cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisidir. CHP’li olmak, Atatürk’ü anlamak ve içselleştirmek, onun kurduğu bu cumhuriyeti, bu aziz vatanı kayıtsız şartsız, karşılık beklemeden sevmek demektir. Bizler, siyaseti ülkeye ve millete borcumuzun ödemenin bir yolu olarak görürüz. O nedenle nice partililer gelip geçmiş, CHP hep dimdik ayakta kalmıştır. Göreceksiniz, yine öyle olacaktır.

“KARŞILARINDA CUMHURİYET VE HALKIN PARTİSİ VAR”

Bizler, cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini savunmak, hayata geçirmek uğruna siyaset yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz. Yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemeyiz. Ülkenin tüm zorlu dönemlerinde olduğu gibi yine meydanlarda, yine sokaklardayız. Yılmadan, yorulmadan cumhuriyet, demokrasi diyoruz. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet istiyoruz. Herkese refah, bolluk ve bereket getirecek bir düzeni kurma mücadelesi veriyoruz. Milletin sesine ses, gücüne güç kattığımız için her türlü hukuksuzluğa, zorbalığa maruz kalıyoruz. Bütün bunlara karşı cesaretle ve sağduyuyla direnen sizlerle ve tüm CHP’lilerle gurur duyuyorum. Demokrasiyi, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı kendi emir eri gibi gören bir avuç insan amaçlarına ulaşabilmek için en büyük engelin CHP olduğunun farkında. Onun için ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı hâlindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil; yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalmanın peşindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Çünkü karşılarında büyük bir millet var. Karşılarında cumhuriyet ve halkın partisi var. Karşılarında CHP var.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ”

CHP’liler olarak gücümüzü ve haklılığımızı milletin tertemiz vicdanından, derin sağduyusundan alıyoruz. Bu güçle, bu azimle ve bu cesaretle milletin umudu olma sorumluluğuyla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Zindanlarda da olsak, meydanlarda da olsak halkın ve hakkın safında olacağız. Parmaklıklar ardında da kalsak, kalabalıklar arasında da olsak her daim milletin yanında olacağız. Durmayacağız. Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bolluğun ve bereketin ülkesi hâline getirinceye kadar; insanca, hakça bir düzeni kurana kadar durmayacağız. Gelecek güzel günlere inanacağız. Hep birlikte çalışacağız, başaracağız. İnanarak ve çalışarak cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk’ün emanetini iktidar yapacağız. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan İstanbul İl Kongremize başarılar diliyorum. Yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun.”