İmamoğlu'ndan davanın ardından açıklama: Skandal iddianame sonucuyla buradayız

Yargılandığı diploma davası kapsamında bugün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde hâkim karşısına çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemedeki konuşmasını paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi ve link paylaştı:

"Aziz milletimiz; siyasi tarihimiz, demokrasiyi, milletimizin özgür iradesini ve umudunu hapsetmeye çalışan sayısız utanç verici yüz karası davalarla doludur. Ama bugün öyle bir skandal iddianame sonucuyla buradayız ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk yargısının düşürüldüğü bu mevcut durumdan, bu tablodan gerçekten hicap duyuyorum.

Bugünkü konuşmamın tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz: https://www.ekremimamoglu.com/konusmalarim/salonlarda-yazilan-senaryo-sandikta-gercegin-onune-gecemeyecek/"