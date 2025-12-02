İmamoğlu'ndan davanın canlı yayımlanmasının reddedilmesine yanıt: Sizde o cesaret ne gezer

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de yayımlanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden ve Whatsapp ile Instagram'da kendi adına olan hesaplarından mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Sizde o cesaret ne gezer" tepkisi gösterdi. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer.

Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var."