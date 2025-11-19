İmamoğlu'ndan Demirtaş çıkışı: Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş neden hâlâ tahliye edilmiyor?" diye sordu.
X sosyal medya platformundaki hesapları kapatıldıktan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını @CAOIletisim adıyla yeniden açan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor?
Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor?
Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar. Sabah söylediğimi tekrarlıyorum:
“ELEKTRİKLİ SANDALYE NE KADAR SANDALYE İSE, SİZİN DEMOKRASİNİZ DE O KADAR DEMOKRASİ…”