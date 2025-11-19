Giriş / Abone Ol
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş neden hâlâ tahliye edilmiyor?" diye sordu.

  • 19.11.2025 22:01
  • Giriş: 19.11.2025 22:01
  • Güncelleme: 19.11.2025 22:07
İmamoğlu'ndan Demirtaş çıkışı: Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş neden hâlâ tahliye edilmiyor?" diye sordu.

X sosyal medya platformundaki hesapları kapatıldıktan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını @CAOIletisim adıyla yeniden açan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor?
 
Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor?
 
Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar. Sabah söylediğimi tekrarlıyorum:
 
“ELEKTRİKLİ SANDALYE NE KADAR SANDALYE İSE, SİZİN DEMOKRASİNİZ DE O KADAR DEMOKRASİ…”

