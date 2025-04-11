İmamoğlu'ndan 'demokrasi' vurgusu: "Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür"

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, bugün duruşma salonunda çekilen fotoğrafını, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit ve Adnan Menderes'in geçmişte duruşma salonundaki fotoğraflarıyla paylaştı. İmamoğlu o fotoğrafını "Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar" notuyla paylaştı.

Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar.

Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.

Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.

Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.

Millet yine… pic.twitter.com/IIgHbzGkPq — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2025

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü. Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı. Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var. Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür"