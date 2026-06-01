İmamoğlu'ndan 'demokrasiye sahip çıkın' mesajı: "Kararlılıkla yürüme zamanı"

Silivri’deki cezaevinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasiye sahip çıkma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Aziz milletim, Siz darbeciyi de, yalancıyı da, fırsatçıyı da, korkakları da çok iyi tanırsınız. Onları gözlerinden tanırsınız. Sözlerinden tanırsınız. Davranışlarından tanırsınız. Ve en önemlisi, sandıktan kaçışlarından tanırsınız. Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor. Ama şimdi teslim olma değil; umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır. Güçlü olan sizsiniz, asıl olan sizin iradeniz. Gelecek sizin ellerinizde. Rehberimiz millettir.”